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МИД России вызвал посла Молдавии из-за «недружественной акции» в ООН
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МИД России вызвал посла Молдавии из-за «недружественной акции» в ООН
Политика, 19:56
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МИД России вызвал посла Молдавии из-за «недружественной акции» в ООН

Посол Молдавии в Москве Андрей Негуца был приглашен в российский МИД для беседы с замминистра Сергеем Рябковым, говорится в сообщении ведомства. На встрече российский дипломат обратил внимание посла на то, что Россия считает «недружественной акцией» предложение Кишинева обсудить вывод российских войск из Приднестровья на Генассамблее ООН.

Молдавские дипломаты предложили внести в повестку дня Генассамблеи ООН пункт «Полный вывод иностранных вооруженных сил с территории Молдавии». Как подчеркнули в МИД, это предложение Москва расценивает как «провокационное».

По мнению МИД, это был шаг, «игнорирующий подлинные первопричины и реалии присутствия ограниченного российского воинского контингента на Днестре». Ответственность за «еще одно звено в череде недружественных акций, предпринимаемых в последнее время в Кишиневе», Москва возложила «на противников позитивных изменений в российско-молдавских отношениях».

«Инициаторы этих действий, не отвечающих чаяниям значительной части молдавских граждан, должны отдавать себе отчет в их неизбежном негативном влиянии как на двустороннее сотрудничество, так и на процесс приднестровского урегулирования», — подчеркивается в сообщении ведомства.

Оперативная группа российских войск в Приднестровье была сформирована в непризнанной республике в 1995 году. Она была создана на базе 14-й гвардейской армии. Миротворческую деятельность российские военные осуществляют в соответствии с молдавско-российским соглашением от 21 июля 1992 года о прекращении вооруженного конфликта в Приднестровье.

Парламент Молдавии 21 июля принял декларацию о выводе российских войск с территории Приднестровья. Ее одобрил 61 депутат из 101. В декларации присутствие российских войск в непризнанной республике признали угрозой для «суверенитета, целостности и независимости Республики Молдова».

В Молдавии приняли декларацию о выводе войск России из Приднестровья
Политика

Декларацию не поддержали депутаты Партии социалистов, которые покинули зал заседаний после принятия документа. Действия собственного парламента также осудил президент Молдавии Игорь Додон. Глава государства назвал решение оппозиционной по отношению к нему части парламента «провокацией».

Теги: Совет безопасности ООН , Молдавия , протест
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