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После гибели ребенка в парке под Воронежем возбудили дело
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После гибели ребенка в парке под Воронежем возбудили дело
Общество, 19:40
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После гибели ребенка в парке под Воронежем возбудили дело

Управление Следственного комитета России по Воронежской области возбудило уголовное дело после гибели в парке ребенка, на которого упала металлическая конструкция, сообщается на сайте управления.

«По результатам доследственной проверки возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 293 УК РФ (халатность)», — говорится в сообщении.

10-летний мальчик погиб 22 августа в парке поселка.

Нижний Кисляй недалеко от Воронежа. По версии следствия, на ребенка упала незакрепленная металлическая конструкция. Позднее он скончался в больнице.

По словам местных жителей, нога мальчика застряла в металлической конструкции, сообщает ГТРК «Воронеж». Когда ребенок попытался выбраться, на него упала лестница.

Сотрудники СК устанавливают обстоятельства случившегося, расследование уголовного дела продолжается.

Теги: Следственный комитет , смерть , Воронежская область
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