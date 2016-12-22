После гибели ребенка в парке под Воронежем возбудили дело

Управление Следственного комитета России по Воронежской области возбудило уголовное дело после гибели в парке ребенка, на которого упала металлическая конструкция, сообщается на сайте управления.
«По результатам доследственной проверки возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 293 УК РФ (халатность)», — говорится в сообщении.
10-летний мальчик погиб 22 августа в парке поселка.
Нижний Кисляй недалеко от Воронежа. По версии следствия, на ребенка упала незакрепленная металлическая конструкция. Позднее он скончался в больнице.
По словам местных жителей, нога мальчика застряла в металлической конструкции, сообщает ГТРК «Воронеж». Когда ребенок попытался выбраться, на него упала лестница.
Сотрудники СК устанавливают обстоятельства случившегося, расследование уголовного дела продолжается.