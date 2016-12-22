Генпрокуратура объяснила повторную передачу Нидерландам данных по MH17

Российская Генпрокуратура повторно передала голландским дипломатам материалы о катастрофе Boeing 777 рейса MH 17 над Украиной летом 2014 года, говорится в сообщении ведомства. В прошлый раз голландских следователей не устроил формат данных, в котором они были переданы российской стороной.

Материалы по делу сотрудники Генпрокуратуры передали представителям посольства Нидерландов. «В связи с заявлением нидерландской стороны о затруднениях при расшифровке представленных Российской Федерацией ранее, в октябре 2016 г., первичных радиолокационных данных о воздушной обстановке в момент крушения лайнера, российская сторона повторно направила данные, переформатировав их в запрашиваемый голландской стороной вид – ASTERIX, и приложив детальные инструкции по работе с ними», — говорится в сообщении ведомства.

В то же время в Генпрокуратуре особо отметили, что, по мнению российской стороны более эффективным при анализе стал бы именно формат «первичной регистрации». «При конвертации в запрашиваемый формат ASTERIX, который является вторичным, происходит потеря большей части необработанных радиолокационных данных», — пояснили в ведомстве.

При этом в Генпрокуратуре завили, что данные в обоих форматах опровергают выводы официального расследования, проведенного в Нидерландах.

Накануне о повторном получении данных о крушении MH17 от российской стороны сообщили голландские следователи. Голландская сторона пообещала в ближайшее время проанализировать полученную информацию.