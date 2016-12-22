Генерал ФСО заявил о новом участнике борьбы с вредителями в Кремле

Для борьбы с вредителями орнитологическая служба Московского Кремля приобрела филина. Об этом «РИА Новости» сообщил комендант Кремля, генерал-лейтенант ФСО Сергей Хлебников.
«Недавно в штате кремлевской орнитологической службы появился филин», — заявил Хлебников.
По его словам, в Кремле уже используют шумовые комплексы и иные технические средства для отпугивания ворон. Также для этого применяют соколов и ястребов. Согласно данным телеканала «Культура», до 1928 года соколы обитали на колокольне Ивана Великого, а до 1938-го — на Троицкой башне. Сейчас орнитологи занимаются программой по возвращению пернатых в небо столицы.
Генерал отметил, что кремлевская орнитологическая служба начала свою работу в 1970-е годы. «Стоит отметить, что еще в древности при княжеском дворе существовала практика соколиной охоты. И сегодня использование птиц в борьбе с воронами — это дань тем традициям, которые возникли еще во времена древнерусского государства», — подчеркнул Хлебников.
Как сообщалось в сюжете «Первого канала» от 14 апреля 2015 года, вороны портят позолоту на куполах и шпилях соборов Московского Кремля. Также они охотятся на певчих птиц, в частности, соловьев. Кроме того, в летнее время вороны залетают в открытые окна кабинетов и воруют со столов документы, утверждалось в репортаже.
Помимо ястребов и соколов с вредителями теперь борется филин по имени Филя. Вес птицы — 5 кг, размах крыльев — более 1 м.