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В Забайкалье родители подали в суд на не распознавших рак у дочери врачей
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В Забайкалье родители подали в суд на не распознавших рак у дочери врачей
Общество, 16:28
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В Забайкалье родители подали в суд на не распознавших рак у дочери врачей

В Забайкальском крае родители 15-летней девочки, у которой врачи районной больницы не смогли диагностировать рак в течение семи лет, подали в суд. Соответствующий иск поступил в распоряжение РБК.

Как следует из документа, истцы — родители девочки Ольга и Сергей Машуковы — требуют взыскать с Борзинской центральной районной больницы 1 млн руб. компенсации морального вреда за ненадлежащее оказание медицинской помощи ребенку.

«Дефектные медицинские услуги связаны с поздним установлением диагноза рака щитовидной железы. В силу халатности, профессиональной небрежности, попустительства, неполного обследования лечащие врачи своевременно не обнаружили у ребенка начало развития ракового заболевания, тем самым лишили девочку возможности оперативно начать лечение тяжелой болезни», — говорится в тексте иска.

Эти факторы снизили шансы на полное выздоровление и дальнейшую успешную реабилитацию ребенка, а также привели к длительным физическим страданиям девочки, отмечают истцы.

Когда в 2009 году девочку с жалобами на сильные головные боли и боли в области шеи показали педиатру, ей был поставлен диагноз: ОРВИ, подмышечный лимфаденит, лимфаденопатия. Направлений на дополнительные обследования от педиатра не поступало. Жалобы продолжались, но врачи объясняли состояние ребенка поставленным диагнозом, заявляют истцы.

По словам родителей, когда в декабре 2015 года ребенок вновь обратился к врачу, шея девочки «была «усыпана» крупными лимфоузлами», но это не насторожило сотрудников медучреждения, подчеркивает истец.

«Таким образом, злокачественное новообразование правой доли щитовидной железы впервые было установлено, согласно медицинским документам, только 21 апреля 2016 года», то есть через семь лет после того, как у ребенка появились жалобы.

В июле 2016 года щитовидную железу девочке удалили полностью. После этого истцы обращались с претензией к Борзинской больнице с просьбой компенсировать моральный вред, но медицинская организация эти требования не удовлетворила. В качестве ответчика по иску родителей девочки суд привлечет департамент государственного имущества и земельных отношений Забайкальского края, который является собственником Борзинской больницы.

Главный врач Борзинской ЦРБ Дугоржал Доржиев отказался от комментариев. «Отправляйте запрос в пресс-службу», — сказал он РБК.

Как сообщили РБК в Минздраве России, учреждения, работающие в сфере охраны здоровья, уделяют повышенное внимание каждому случаю несвоевременного и некачественного оказания медицинской помощи. Указанная информация направлена в Федеральную службу по надзору в сфере здравоохранения, отметили в ведомстве.

«Что касается конкретных случаев возмещения медицинскими организациями ущерба пациента, то соответствующие решения принимаются судебными органами и в их распоряжении может находиться запрашиваемая полная статистика», — заявил представитель Минздрава.

По его словам, важным фактором успешного лечения онкологических заболеваний является выявление на ранних стадиях, когда рак поддается эффективному лечению, заключил он.

Теги: дети , врачи , Забайкальский край , онкология
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