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Кадыров рассказал о спасении российских детей из Ирака
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Кадыров рассказал о спасении российских детей из Ирака
Общество, 15:04
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Кадыров рассказал о спасении российских детей из Ирака

Из столицы Ирака Багдада в Грозный вылетел самолет с детьми, которые были ввезены в Ирак родителями, находящимися под влиянием запрещенной в России террористической группировки «Исламское государство». Об этом сообщил глава Чечни Разман Кадыров в своем Instagram.

«Хочу обрадовать миллионы граждан России, которые следят за этой операцией, что в эти минуты из Багдада берет курс на Грозный самолет, на борту которого мой представитель на Ближнем Востоке и в Северной Африке, член Совета Федерации Зияд Сабсаби везет на Родину малолетних детей», — написал Кадыров (орфография и пунктуация сохранены).

Как сообщил РБК министр Чечни по национальной политике, внешним связям, печати и информации Джамбулат Умаров, это не последняя операция по спасению детей из стран Ближнего Востока.

«Часть детей уже обнаружена родственниками в Дагестане и других регионах. Спасение детей — проявление дружеского отношения к странам исламского мира и продолжение пути Ахмата Кадырова, который завещал своему сыну и всей команде продолжить бороться с международным терроризмом и с особым отношением относиться к тем детям, которые страдают от террористов, где бы они ни были», — сказал Умаров. Он добавил, что это политика добра и содействия.

Представитель Чечни в Совете Федерации Зияд Сабсаби 17 августа на встрече с Рамзаном Кадыровым рассказал о плане по возвращению пятерых российских детей, которые находятся в приютах Ирака. Он отмечал, что на учете находятся еще 28 детей.

Теги: дети , Багдад , Рамзан Кадыров
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