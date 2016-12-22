«Дочки» НОВАТЭКа выиграли право разработки крупных месторождений газа

О трудовых правах должны знать все: работа – это не только обязанности

При нападении на мечеть в Афганистане погибли 14 человек

Bloomberg назвал главу МЭР Орешкина «новым фаворитом Путина»

СКР установил причину смерти дежурившего на месте убийства Немцова

«Интерфакс» сообщил об убийстве депутата парламента Чечни

Кадыров рассказал о спасении российских детей из Ирака

В Австрии задержали девять входивших в ОПГ чеченцев-беженцев

Телеканал НТВ назвал справедливым приговор напавшему на журналиста

Синдикация кредита на покупку доли в «Роснефти» затормозила из-за санкций

Рогозин объявил о переходе от «Протонов-М» к производству «Ангары»

Непогода привела с снижению производства вина во Франции на 17%

В Ростуризме заявили о вывозе туристов Ted Travel из Антальи 26 августа

«Зенит» и «Локомотив» узнали соперников по Лиге Европы

Глава Ростуризма попросил проверить Ted Travel из-за ее банкротства

Глава Генштаба назвал ситуацию в Сирии в 2015 году опасной для России

В зеленых поясах вокруг крупных городов разрешили строить дороги

Галкин попросил ПФР не «тратить время» на маткапитал для Пугачевой

Обувной ретейлер Kari откроет собственное производство

Изобретателя Мадсена обвинили в надругательстве над останками журналистки

«Росгосстрах» прокомментировал сообщения о возвращении Хачатурова

Курс евро на 26 августа

EUR ЦБ: 69,7 (-0,04)

Курс доллара на 26 августа

USD ЦБ: 59,15 (+0,01)

ФАС проверит рассылку от лица сотрудника БКС писем о проверках «Открытия»

Напавшему в прямом эфире на журналиста НТВ мужчине дали 6 месяцев работ

Минтранс проверит перевозчика после падения автобуса в Керченский пролив

ФАС назвала «частным случаем» письмо УК «Альфа-Капитал» о четырех банках

Вычесть и умножить: сколько стоит подготовить первоклассника к школе

Путин поздравил с юбилеем актрису театра и кино Маргариту Терехову

СК Татарстана не увидел оскорбления чувств верующих в фотосессии в храме