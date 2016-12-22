В Ростуризме заявили о вывозе туристов Ted Travel из Антальи 26 августа

Глава Ростуризма Олег Сафронов на экстренном заседании наблюдательного совета ассоциации «Турпомощь» заявил, что первые российские туристы-клиенты туроператора Ted Travel вернутся в Россию 26 августа. Об этом сообщает корреспондент РБК.
«В ближайшие четыре дня вывезут первых туристов. Первый рейс планируется к осуществлению 26 августа. Возврат рейсов будет осуществлять авиакомпания «Якутия». Она перевезет 680 человек из 755 туристов, находящихся в Турции. Остальные 75 человек перевезут сами операторы», — заявил Сафронов.
Он также заявил, что планирует провести в пятницу экстренную встречу с послом Турции в России, чтобы обсудить с ним вопрос о недопустимости выселения российских туристов из отелей Турции. «Мы получили информацию, что в Турции происходит выселение наших граждан. Это противоправные действия», — заявил Сафонов.
Директор ассоциации «Турпомощь» Александр Осауленко в свою очередь также сообщил детали предстоящих перевозок клиентов Ted Travel из Антальи. «Перелеты основной массы туристов (осуществят) в первые четыре дня. Что касается оставшихся туристов (75 их 755), их сами туроператоры посадят на свои кресла. На те пустые кресла, которые есть в эти даты. Крайний срок возвращения туристов — 12 сентября», — заявил Осауленко.
«Сейчас на курортах 780 человек, они все еще хотят продолжить свой отпуск. Еще есть не менее 3 тыс. человек, которые будут подавать на выплаты страховки, речь идет о 50 млн руб. Завтра будет встреча наблюдательного совета, где будут рассматривать вопрос о заявках», — рассказал РБК советник руководителя Ростуризма Дмитрий Горин.
Страховка Ted Travel составляет 50 млн руб. и она, по мнению советника руководителя Ростуризма Дмитрия Горина, покроет все заявления пострадавших. «По предварительным оценкам, 3 тыс. человек [не улетят в Турцию по оплаченным путевкам], но окончательная цифра будет понятна, после того как появится реестр всех поданных заявлений от туристов. Пострадавших в этой истории, скорее всего, не будет, так как страховка все покроет», — сказал в разговоре с РБК Горин.
Ранее 25 августа стало известно, что вывоз туристов Ted Travel из Турции начнется 25 августа. Позднее в Ростуризме опровергли эту информацию.
Туроператор Ted Travel 24 августа приостановил свою работу из-за невозможности исполнять обязанности перед клиентами. В середине августа Роспотребнадзор сообщил о 500 заболевших вирусом Коксаки российских туристах в Турции.
Ранее, 23 августа, стало известно, что у россиян, поехавших в Турцию туроператором Ted Travel, возникли проблемы с заселением. Позднее Ростуризм смог решить эту проблему.