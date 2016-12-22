Телеканал НТВ назвал справедливым приговор напавшему на журналиста

Телеканал НТВ «удовлетворен приговором» Александру Орлову, который напал на журналиста Никиту Развозжаева 2 августа. Об этом говорится в заявлении телеканала, поступившем в РБК.

«Считаем его [приговор] справедливым и обоснованным. Надеемся, от рук господина Орлова больше не пострадает ни один журналист», — заявили на НТВ.

Александр Орлов ударил журналиста телеканала НТВ по лицу во время прямого эфира в День ВДВ. При этом, как отмечали в столичном главке МВД, Орлов никакого отношения к ВДВ не имел. После нападения он был задержан. Позднее полиция возбудила в отношении Орлова дела по ст. 116 УК РФ (побои).

Суд 25 августа приговорил Орлова в шести месяцам исправительных работ. Также суд постановил изымать 10% из дохода Орлова. По сообщению НТВ, дело рассматривалось в особом порядке. Это предполагает признание подсудимым своей вины. В ходе судебного заседания Орлов попросил прощения у Развозжаева, отмечает телеканал. Также он направлял журналисту извинения в письменном виде.