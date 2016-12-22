ФАС проверит рассылку от лица сотрудника БКС писем о проверках «Открытия»

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России проведет проверку в связи с распространением от лица сотрудника инвестиционной компании БКС Виталия Шульги писем о проверке Центробанком работы банка «Открытие». Об этом заявила журналистам заместитель начальника управления контроля финансовых рынков ФАС Лилия Беляева, передает ТАСС.

Беляева добавила, что для анализа ситуации ФАС фиксирует сам факт распространения информации и анализирует эту информацию на предмет недостоверности и того, как ее используют.

Накануне управляющий директор банка «Открытие» Александр Дмитриев на своей странице в Facebook опубликовал скриншот сообщения, которое было подписано именем начальника отдела продаж брокерских продуктов компании БКС Виталия Шульги. В нем говорилось, что Центробанк проводит полномасштабные проверки в «Открытии».

В своем посте Дмитриев заявил, что демонстрировал лишь «факт получения клиентами такой рассылки», и допускал, что кто-то прикрывается именем БКС.

После публикации Дмитриева управляющий директор БКС Андрей Алетдинов заявил, что сотрудник компании Виталий Шульга таких рассылок не делал. По его словам, компания начала внутреннее расследование.

Алетдинов подчеркнул, что распространение данного рода информации «без установления факта подлинности письма» наносит «имиджевый ущерб, в том числе компании БКС».