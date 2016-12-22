СК Татарстана не увидел оскорбления чувств верующих в фотосессии в храме

Следователи не стали возбуждать дело об оскорблении чувств верующих из-за фотосессии девушки в пеньюаре в православном храме в Татарстане. Об этом сообщил руководитель следственного республиканского управления СКР Андрей Шептицкий, передает «Интерфакс».
«В возбуждении уголовного дела отказано в связи с отсутствием состава преступления», — сообщил Шептицкий. Он отметил, что у авторов фотосессии «не было умысла на оскорбление чувств верующих».
Следственный комитет Татарстана начал проверку опубликованной свадебным журналом «Совет да любовь» из Набережных Челнов фотосъемки с моделью в пеньюаре в заброшенном храме села Гари Елабужского в июле. Тогда следователи обнаружили в действиях авторов признаки состава преступления по ст. 148 УК России (оскорбление чувств верующих).
Как сообщало издание «Реальное время», на фотографиях модель на фоне фресок заброшенного храма позирует в полупрозрачном белом наряде, который надет поверх нижнего белья.
Главный редактор журнала «Совет и любовь» Александра Романова «сделала вид, что впервые слышит» об этой фотосессии, отмечало издание. Однако на следующий день журнал извинился перед теми, чьи чувства были оскорблены фотографиями.