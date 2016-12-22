ВЦИОМ выяснил политические мотивы молодых россиян

Молодые россияне приходят в политику и общественные движения за «драйвом и карьерой», считают главным в развитии страны справедливость и хотят быть субъектами, а не объектами политики. Об этом свидетельствуют данные Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ), поступившие в РБК.

Как выяснил ВЦИОМ, для молодых парламентариев и будущих политических лидеров, политическая и общественная деятельность дает точку опоры, статус, возможность почувствовать свою нужность и важность. Для респондентов до 24 лет участие в политических процессах — это, прежде всего, «драйв, ощущение жизни, вдохновение». Опрос среди россиян более старшего возраста показал, что для них политическая жизнь — это фундамент будущей карьеры, социальный лифт.

Молодые россияне также не считают идеологию главным критерием при выборе конкретной партии или общественного движения. Участники опроса характеризуются смешанными идеологическими представлениями и на уровне идеологии слабо отличают себя от сторонников других партий. Исключение составляют молодые сторонники коммунистических идей, для которых идеология — стержень самоопределения.

В ходе опроса выяснилось, что сторонники разных партий разделяют общие идеи политического устройства и подчеркивают необходимость сильного лидера, который стоит над партийной системой и консолидирует население. Также ключевые запросы к развитию страны концентрируются вокруг идей справедливости и участия.

Самой насущной проблемой для молодых россиян стала тема «пробивания» пути наверх, тема социальных лифтов. Опрошенные также назвали несправедливым положение работников бюджетной сферы. Кроме того, представители будущей политической элиты недовольны существующим расслоением, несправедливостью распределения общественных богатств.

Один из ключевых запросов к политической сфере у опрошенных — расширение возможностей участия в жизни страны на разных уровнях и влияние на определение стратегий развития, сокращение дистанции с принимающими решения. Также респонденты выразили желание быть субъектом, а не объектом политики.

Молодые политические и общественные лидеры хотят видеть молодежную политику избавленной от формализма и заниматься «настоящим делом», видеть результатом своего участия реальные изменения и реализованные проекты.

Опрос проводился 31 июля и 1 августа текущего года в ходе Всероссийского молодежного форума «Территория смыслов на Клязьме» на смене для молодых парламентариев и политических лидеров. В опросе приняли участие 30 человек в возрасте от 18 до 30 лет.