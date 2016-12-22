На Камчатке пограничники обнаружили нелегальный склад с 5 т красной икры
Общество, 10:11
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На Камчатке пограничники обнаружили нелегальный склад с 5 т красной икры
Пограничники и сотрудники камчатского УФСБ обнаружили в поселке Оссора цех, где хранилось более 5 т красной икры, не соответствующей требованиям безопасности. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на службу пограничного управления ФСБ России по Восточному арктическому району.
По данным погранслужбы, рядом с цехом находилось нежилое помещение, где и хранилась готовая продукция: 200 контейнеров по 25 кг и 37 контейнеров по 12 кг.
Владелец склада не предоставил документов на хранящуюся там продукцию и не смог подтвердить законность ее происхождения.
Согласно предварительным данным, сумма ущерба водным биологическим ресурсам составляет более 18 млн руб.