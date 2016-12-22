МАК назвал причину крушения вертолета Ми-8 на Ямале

Крушение вертолета Ми-8 авиакомпании «Скол» в октябре 2016 года произошло из-за того, что экипаж «потерял пространственную ориентировку» при попытке выполнения вынужденной посадки. Об этом сообщает Комиссия Межгосударственного авиационного комитета (МАК), отметив, что завершила расследование происшествия.

В ведомстве отметили, что экипаж попытался произвести экстренную посадку ночью при сплошной облачности и отсутствии световых ориентиров на месте посадки. Необходимость вынужденной посадки возникла из-за малого остатка топлива, говорится в сообщении.

МАК также предположил вероятные проблемы с подготовкой экипажа. В их числе — недостатки во взаимодействии членов экипажа, необоснованное решение совершить при неблагоприятных метеорологических условиях в районе пункта посадки для дозаправки вертолета топливом. ​

Ведомство также указывает на недостатки в подготовке членов экипажа по действиям в аварийных ситуациях. Кроме того, по мнению МАК, погибший экипаж и другие экипажи авиакомпании «Скол» принимали «необоснованные решения на вылет и продолжение полетов, а также нарушались установленные нормативы продолжительности полетной смены».

Ранее авиакомпания «Скол» заявляла, что причиной крушенич вертолета стала не нехватка топлива, а плохие погодные условия. На месте катастрофы был сильный туман, произошла потеря пространственного ориентирования», — отмечала представитель компании.

Вертолет, на борту которого находились вахтовики «Роснефти», разбился 21 октября в районе поселка Старый Уренгой. Он направлялся из Ванкора в Красноярском крае в Новый Уренгой на Ямале. Всего в вертолете находились 22 человек, из которых 19 погибли. По факту случившегося было возбуждено уголовное дело.