В Бразилии произошло второе за неделю кораблекрушение, в результате которого погибли по меньшей мере 18 человек, сообщает телеканал Globo.

Ранее местные власти, как отмечает телеканал, сообщили о 23 жертвах.

Судно, которое следовало в город Сальвадор, затонуло 24 августа в штате Баия на северо-востоке страны. По данным Globo, на борту находились около 130 пассажиров и четыре члена экипажа. Президент Мишел Темер и губернатор штата Баия выразили соболезнования семьям погибших в результате кораблекрушения.

Генеральный консул России в Рио-де-Жанейро Владимир Токмаков сообщил ТАСС, что среди погибших и пострадавших нет иностранных граждан, в том числе россиян.

По информации Associated Press (AP), десятки человек пропали без вести. Представитель Военно-морских сил страны в разговоре с агентством уточнил, что судно затонуло утром около Бухты Всех Святых. После кораблекрушения удалось спасти 21 человека, точно число выживших агентство не указывает. Некоторые из пассажиров смогли самостоятельно доплыть до берега, многих других доставали из воды спасатели, пишет AP.

По данным департамента здравоохранения, медицинскую помощь в настоящий момент оказывают 34 пострадавшим. По дороге в больницу умер ребенок, рассказали в департаменте.

По словам одного из пассажиров, судно опрокинуло большая волна, пишет AP.

Еще одно судно затонуло в реке Шингу (приток реки Амазонка) штате Пара в Бразилии 22 августа. На борту корабля находилось около 70 пассажиров. В надзорных органах страны заявляли, что судно не было лицензировано для перевозок пассажиров. Их перевозили нелегально.

По данным департамента безопасности и социальной защиты, удалось спасти 23 человека, пишет Globo. По данным Associated Press, погибли по меньшей мере 21 человек. Власти, как пишет агентство, первоначально говорили, что на борту судна находились 70 человек, однако потом сообщили, что всего было 48 пассажиров.