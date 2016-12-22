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В Москве столкнулись два автобуса
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В Москве столкнулись два автобуса
Общество, 24 авг, 23:40
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В Москве столкнулись два автобуса

В Москве столкнулись два рейсовых автобуса, в результате чего, по предварительным данным, пострадали два человека. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на экстренные службы столицы.

ДТП произошло в поселке Внуково на улице Центральная, уточнил собеседник агентства. Он отметил, что автобусы принадлежат Мосгортрансу.

Агентство «Москва» со ссылкой на источник в правоохранительных органах сообщает, что в результате происшествия пострадали три человека — две женщины и мужчина. Пострадавших увезли на машине скорой помощи. По словам собеседника агентства, после столкновения один из автобусов вылетел с дороги.

В пресс-службе московского управления ГИБДД агентству подтвердили, что на улице Центральная произошло ДТП, однако подробности не уточнили.


 

Теги: Москва , ДТП , автобусы
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