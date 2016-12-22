Тинькофф Банк подал иск к выпустившим про него видео блогерам

Тинькофф Банк подал иск к блогерам Михаилу Печерскому и Алексею Псковитину, а также компании ООО «Развитие». Это следует из картотеки арбитражных дел.
Из данных картотеки следует, что заявление было подано 23 августа. При этом суть претензий, а также сумма иска не уточняются.
Михаил Печерский и Алексей Псковитин ведут блог на YouТube-канале Nemagia. В конце августа они опубликовали видеоролик о председателе совета директоров Тинькофф Банка Олеге Тинькове. В ролике содержатся интервью Тинькова, выдержки из его биографии, а также информация о деятельности Тинькофф Банка. В видео блогеры выставили личность Тинькова, а также методы работы банка в негативном ключе.
Представитель Тинькофф Банка в беседе с «Ведомостями» подтвердил, что банк подал иск о защите деловой репутации. По словам собеседника издания, те, кто поливает грязью Тинькофф Банк, поливают грязью 6 млн его клиентов и 15 тыс. сотрудников. «Мы будем делать все, чтобы любители дешевого хайпа и клеветы ответили по закону», — заявил представитель банка.
По данным издания, представитель канала Nemagia отказался комментировать ситуацию.