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Тинькофф Банк подал иск к выпустившим про него видео блогерам
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Тинькофф Банк подал иск к выпустившим про него видео блогерам
Общество, 22:36
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Тинькофф Банк подал иск к выпустившим про него видео блогерам

Тинькофф Банк подал иск к блогерам Михаилу Печерскому и Алексею Псковитину, а также компании ООО «Развитие». Это следует из картотеки арбитражных дел.

Из данных картотеки следует, что заявление было подано 23 августа. При этом суть претензий, а также сумма иска не уточняются.

Михаил Печерский и Алексей Псковитин ведут блог на ​YouТube-канале Nemagia. В конце августа они опубликовали видеоролик о председателе совета директоров Тинькофф Банка Олеге Тинькове. В ролике содержатся интервью Тинькова, выдержки из его биографии, а также информация о деятельности Тинькофф Банка. В видео блогеры выставили личность Тинькова, а также методы работы банка в негативном ключе.

Представитель Тинькофф Банка в беседе с «Ведомостями» подтвердил, что банк подал иск о защите деловой репутации. По словам собеседника издания, те, кто поливает грязью Тинькофф Банк, поливают грязью 6 млн его клиентов и 15 тыс. сотрудников. «Мы будем делать все, чтобы любители дешевого хайпа и клеветы ответили по закону», — заявил представитель банка.

По данным издания, представитель канала Nemagia отказался комментировать ситуацию.

Теги: иск , «Тинькофф» , Видеоблогер
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