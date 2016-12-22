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Стерлигов объявил об открытии в Москве криптобиржи «Алиса»
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Стерлигов объявил об открытии в Москве криптобиржи «Алиса»
Бизнес, 21:42
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Стерлигов объявил об открытии в Москве криптобиржи «Алиса»

Предприниматель Герман Стерлигов открыл в Москве криптовалютную биржу — «КриптоСтерлингКлуб «Алиса». Об этом предприниматель рассказал РБК.

«В начале 1990-х была биржа «Алиса». Кое-что было похоже — так же было не урегулировано законодательство по ряду вопросов, как сейчас по криптовалюте. Есть ностальгические параллели. Решили назвать опять «Алисой» и даже открылись на Ленинском проспекте», — сказал Стерлигов.

На этой площадке будет происходить купля-продажа криптовалют. «Мы не участвуем в продажах», — объяснил Стерлигов. «Мы не берем комиссию со сделки. У нас всегда стоимость криптовалют будет выше, чем в обменниках. Это объясняется тем, что здесь живое общение, живой торг и здесь преобладают покупатели над продавцами — создается площадка, чтобы можно было делать большие сделки, купить сразу 5 тыс. биткоинов, в обменниках это сделать невозможно», — отметил Стерлигов. «Можно, не выводя деньги за рубеж, обналичить биткоин, допустим, в Швейцарии», — добавил он.

Как отмечается на сайте Стерлигова, бесплатный вход на биржу будет только в день открытия, 24 августа.

Ранее у Стерлигова была товарно-сырьевая биржа «Алиса», основанная в 1990 году. Ее уставный капитал составлял около 25 тыс. руб. Сооснователь биржи Малик Сайдуллаев рассказывал, что биржа предлагала товары, которых не было в наличии, но когда за них была внесена предоплата, их начинали искать. Стоимость места на бирже «Алиса» составляла от 300 тыс. до 3,5 млн руб. В 1993 году биржа была преобразована в холдинговую компанию.

На данный момент Стерлигов живет в частном доме в Можайском районе Подмосковья. Он является совладельцем сельскохозяйственных предприятий «Березовая роща» и «Романово», а также благотворительного фонда содействия развития культуре и общественной организации «Клуб охотников и рыболовов».

Теги: биржа , Герман Стерлигов , криптовалюта
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