Зарезавшего трех человек на ГАЗе арестовали

Автозаводский районный суд Нижнего Новгорода арестовал мужчину, обвиняемого в трех убийствах на территории автозавода (ГАЗ). Об этом сообщается на сайте суда.

По данным суда, мужчина по ходатайству следователя арестован до 22 октября 2017 года включительно.

Сотрудник автозавода 23 августа напал с ножом на своих коллег. В результате погибли три человека, еще двое получили ранения, когда «пытались остановить нападение», рассказывали РБК на предприятии.

На ГАЗе отмечали, что преступление «не связано со служебными отношениями», а произошло «на личной почве». В СК также сообщили, что причиной нападения стала ревность. От ножевых ранений, нанесенных нападавшим, погибли его знакомая, а также двое работников завода.

​По факту случившегося СК возбудил дело по п. «а» ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство двух и более лиц).