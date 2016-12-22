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Адвокат попросил проверить магазины рэпера Басты на пропаганду криминала
Общество, 20:55
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Адвокат попросил проверить магазины рэпера Басты на пропаганду криминала

Адвокат Сергей Афанасьев попросил Генпрокуратуру России проверить магазин Gazgolder, соучредителем которого является рэпер Баста (Василий Вакуленко), на пропаганду криминальной тематики среди молодежи. Об этом адвокат рассказал РБК.

«Криминальный образ жизни за пределами Москвы набирает популярность среди школьников. Например, ко мне обратились родители, ребенка которых втягивают в организацию. В одежде же Басты используются символы криминального мира, в том числе АУЕ. Я подал жалобу, ведь в прокуратуре — умные люди», — заявил адвокат. По его словам, одежда рэпера активно пропагандирует криминальный мир, так как он заметная публичная фигура.

На просьбы предоставить комментарий РБК по поводу инициированной проверки Баста не ответил.

В конце августа 2016 года рэпер Децл (Кирилл Толмацкий) пожаловался в своем микроблоге в Twitter на громкие вечеринки в московском клубе Gazgolder, где Баста является совладельцем.

В октябре 2016 года Октябрьский районный суд Ростова-на-Дону принял иск Децла к Басте, который потребовал возместить 1 млн руб. По словам истца, на своей странице в Twitter Баста назвал его «лохматое чмо». В итоге суд предписал Вакуленко выплатить штраф в размере 50 тыс. руб.

В июне 2017 года Октябрьский районный суд Ростова-на-Дону начал рассматривать четыре иска о защите чести и достоинства, которые Децл подал к Басте. По каждому из них истец требовал по 1 млн руб. 15 августа суд обязал ответчика выплатить истцу 350 тыс. руб. по искам об оскорблениях в Twitter. В остальных требованиях истцу суд отказал.

Российский рэпер Баста (Ноггано) — продюсер и совладелец лейбла Gazgolder. В апреле 2016 года исполнитель установил рекорд посещаемости спорткомплекса «Олимпийский» для российских музыкантов, когда на его концерт пришли 35 тыс. человек.

Творческое объединение Gazgolder (Газгольдер) основано в 2005 году. На базе входящего в него продюсерского центра производят музыкальную и видеопродукцию. Также на его базе функционируют арт-бюро, клуб, чайная, МаГаз, рекорд-лейбл, букинг и промоагентства.

Теги: криминал , пропаганда , Генпрокуратура России , рэпер , Баста , Gazgolder
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