Европейские киноакадемики призвали «немедленно» освободить Серебренникова

Европейская киноакадемия призвала «немедленно» освободить российского режиссера Кирилла Серебренникова, который был помещен под домашний арест. Заявление членов киноакадемии опубликовано на ее сайте.



Кроме того, европейские кинематографисты выразили обеспокоенность ситуацией с российским режиссером. «Есть основания полагать, что арест Кирилла Серебренникова был политически мотивированным, и мы с уважением призываем российские власти освободить задержанного немедленно и безоговорочно, а также дать гарантии его свободному передвижению и самовыражению в искусстве», — говорится в заявлении Европейской киноакадемии. В академии отметили, что его домашний арест не позволит ему работать в «Гоголь-центре», а также завершить свой фильм, который снимается в Санкт-Петербурге.

Кирилл Серебренников был задержан 22 августа, а 23 августа был отправлен до 19 октября под домашний арест Басманным судом столицы.



Серебренников обвиняется в хищении не менее 68 млн руб. Как заявила официальный представитель Следственного комитета Светлана Петренко, речь идет о средствах, которые были выделены в период с 2011 года по 2014 год на реализацию проекта «Платформа».

Дело о мошенничестве против режиссера было возбуждено в 2015 году. Как полагает следствие, сотрудники «Седьмой студии», созданной Серебренниковым, с помощью махинаций выявили и обналичили средства в размере 200 млн руб., которые выделило государство на поддержку современного искусства.