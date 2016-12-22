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Британская сеть детских товаров Mamas&Paрas заявила об уходе из России
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Британская сеть детских товаров Mamas&Paрas заявила об уходе из России
Бизнес, 19:02
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Британская сеть детских товаров Mamas&Paрas заявила об уходе из России
Из России уходит британская сеть детских товаров Mamas&Papas. Об этом РБК сообщил председатель совета директоров группы компаний Ideas4Retail Евгений Бутман.

«Действительно, мы приняли решение прекратить развитие сети Mamas&Paрas в России. Наше решение связано с тем, что мы сосредоточены на развитии бизнеса, в котором наши компетенции наиболее сильны, а именно на продаже игрушек», — заявил Бутман. По его словам, в портфеле компании уже есть две крупных и известных сети по продаже игрушек — Hamleys и Imaginarium, представленных в России.

Также Бутман сообщил о заключении контракта с компанией Disney на открытие магазинов под брендом «Disney Игрушки». «До конца этого года мы планируем открыть шесть магазинов, и все усилия нашей команды направлены на это», — подчеркнул собеседник РБК.

«Что касается Mamas&Paрas, это очень качественный бренд товаров для новорожденных, с которым нам приятно было работать на протяжении почти пять лет на этом очень сложном, высоко конкурентном, но интересном рынке», — отметил Бутман.

Сеть Mamas&Papas была основана в 1981 году и специализируется на товарах для младенцев и беременных. В Великобритании и Ирландии действуют 30 магазинов сети. В России первый сетевой магазин Mamas&Papas был открыт в 2012 году компанией IDEAS4RETAIL. Совладельцем компании является бизнесмен Александр Мамут.

В июле 2016 года магазины Mamas&Papas закрылись в Санкт-Петербурге, сообщал «Деловой Петербург». Представители торговых комплексов «Мега», в которых находились магазины сети, заявляли, что договоры аренды были расторгнуты по обоюдной договоренности. Как сообщал изданию генеральный директор Inventive Retail Group Тихон Смыков, «покупатели экономят, перемещаются в более дешевый сегмент, в этих условиях работать в премиальном формате очень сложно». На тот момент в России продолжали работало десять точек сети — в Москве, Екатеринбурге, Краснодаре и Иркутске.

«Сеть Mamas&Papas заметно пострадала в кризис: в результате сократились закупки, из-за высоких цен товар плохо распродавался», — сообщает FashionUnited со ссылкой на источника на рынке. «Проблемы сети начались после кризиса 2014 года, средний чек стал слишком высоким — больше 5000 руб.», — сообщила газете «Ведомости» исполнительный директор департамента торговой недвижимости Colliers International Дина Постоленко. По ее словам, интернет-магазин Mamas&Papas закрылся в России в декабре 2016 года. ​Страницы Mamas&Papas в российских социальных сетях Facebook и VK последний раз обновлялись в 2016 году.
Теги: детские товары , сеть магазинов , Mamas&Papas , Ideas4Retail
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