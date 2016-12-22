СМИ опубликовали видео с места взрыва в центре Киева

Издание HromadskeUA опубликовало видео с места взрыва неизвестного предмета в центре Киева.
По данным издания, взрывное устройство сработало на улице Грушевского между зданием правительства Украины и стадионом «Динамо». По словам очевидцев, в результате взрыва женщина была «тяжело ранена», еще один человек был ранен в голову. На месте происшествия работают сотрудники Службы безопасности Украины, взрывотехники и медики скорой помощи.
Также на место взрыва прибыли секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Турчинов и председатель Нацполиции Сергей Князев. Сотрудники правоохранительных органов перекрыли улицу Грушевского от перекрестка с Садовой улицей.
Взрыв произошел в 14:06 по местному времени (13:06 мск), говорится в сообщении на сайте полиции Киева. В результате инцидента пострадали два человека. «На месте работают следственно-оперативная группа и эксперты-взрывотехники», — отмечается в сообщении полиции.