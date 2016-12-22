СК возбудил дело после гибели пожилой пары при пожаре под Волгоградом

Следственный комитет возбудил уголовное дело после гибели пожилой пары при пожаре в Волгоградской области. Об этом сообщается на сайте регионального управления СК. Дело было возбуждено по ч. 3 ст. 293 УК РФ (халатность, повлекшая смерть двух лиц).

Как отмечается в сообщении, инцидент произошел в среду, 23 августа, в одном из сел Ольховского района. Как рассказали в ведомстве порталу V1.ru, пожар был в селе Ягодное. В СК сообщили, что в населенном пункте загорелась водонапорная башня. С нее огонь перекинулся на расположенное рядом село. В результате загорелись не менее 26 домов и около 40 сельхозпостроек. Как сообщает издание «Новости Волгограда» со ссылкой на представителя управления СК по Волгоградской области Ксению Кривенцову, во время пожара жители села были эвакуированы.



Когда возгорание было потушено, в одном из домов нашли останки 88-летнего мужчины и его 84-летней жены. По предварительным данным, они погибли из-за отравления угарным газом.

Как сообщала в среду, 23 августа, администрация Волгоградской области, в регионе был введен режим чрезвычайной ситуации из-за пожароопасной обстановки. В сообщении говорилось, что наиболее сложная ситуация в Волгограде, Среднеахтубинском, Иловлинском, Камышинском, Ольховском и Даниловском районах. Чтобы предотвратить новые очаги возгорания из-за перехлеста проводов линий электропередачи, было принято решение отключить малые населенные пункты от электроснабжения.

Как сообщается 24 августа на сайте волгоградского управления МЧС, ситуация с пожарами в регионе ухудшается из-за быстрого распространения огня. От пожара пострадали около 40 населенных пунктов. В ведомстве отметили, что, по предварительным данным, огонь уничтожил 155 строений в пяти муниципальных районах и одном городском округе. Площадь пожара пока не называется.