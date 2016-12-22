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Путин на рязанском заводе подержал сапоги и получил футболку для спецназа
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Путин на рязанском заводе подержал сапоги и получил футболку для спецназа
Экономика, 14:39
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Путин на рязанском заводе подержал сапоги и получил футболку для спецназа

Во время посещения Рязанского кожевенного завода президент России Владимир Путин подержал в руках сапоги, оценил качество ботинок, а у стенда Минпромторга получил в подарок футболку для спецназа с собственным портретом. Подарок ему сделал один из предпринимателей, сообщает «Российская газета».

По данным пресс-службы группы компаний АО «Русская кожа», которой принадлежит завод, российский лидер изображен на футболке в темных очках. В сообщении уточняется, что Путин взял, но не распаковал подарок.

Осмотр завода президент начал с красильного цеха. Там ему рассказали о сырье, показали полотна кожи до выделки и покраски. После этого Путин осмотрел цеха по выделке кожи, где ему рассказали о производстве велюра.

В цеху автомобильных и авиационных кож президент осмотрел салон автомобиля УАЗ «Патриот» и новые кресла для самолетов Sukhoi Superjet, которые обили производимой на заводе кожей.

В ходе визита Путин также пообщался с работниками предприятия и похвалил качество производимой там продукции.

Он добавил, что сейчас завод стал крупнейшим предприятием в отрасли в масштабах всей Европы. Путин выразил надежду, что зарплата там будет расти.

Представитель компании по пошиву школьной формы поблагодарила за работу президента и Минпромторг.

«А их-то за что?» — пошутил Путин. По словам предпринимателя, ведомство сделало многое для получения производителями российских тканей для пошива вещей.

Рязанский кожевенный завод является самым большим в Восточной Европе. Он принадлежит группе компаний АО «Русская кожа». На долю предприятия приходится 35% всего кожевенного производства в России. За год на производстве перерабатывают около 3 млн шкур крупного рогатого скота.

На заводе производятся почти все виды натуральной кожи для обуви, мебели, одежды и галантереи. Завод поставляет продукцию не только российским компаниям, но и за рубеж.

Теги: Владимир Путин , футболка , Рязанский кожевенный завод , «Русская кожа»
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