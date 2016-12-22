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В МТС рассказали о влиянии на компанию решения суда по иску «Роснефти»
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В МТС рассказали о влиянии на компанию решения суда по иску «Роснефти»
Бизнес, 14:57
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В МТС рассказали о влиянии на компанию решения суда по иску «Роснефти»

Решение суда по иску «Роснефти» к АФК «Система» не препятствует деятельности МТС — ключевой «дочки» «Системы». Об этом говорится в заявлении МТС, поступившем в РБК.

«Решение суда не препятствует операционной деятельности МТС и не влечет каких-либо последствий в соответствии с существующими долговыми инструментами МТС», — сказано в сообщении.

Арбитражный суд Башкирии частично удовлетворил иск «Роснефти» к АФК «Система» 23 августа. Вместо требуемых 170,6 млрд руб. судья решила взыскать в пользу «Роснефти» 136,2 млрд руб. «Система» пыталась договориться с «Роснефтью» о мировом соглашении с привлечением независимого аудитора, но нефтяная компания ей отказала.

Процесс шел три месяца, было 11 заседаний. Как сообщил РБК представитель АФК «Система» Сергей Копытов, «Система» будет обжаловать решение суда.

После решения башкирского арбитража по иску «Роснефти» котировки акций «Системы» стали снижаться. По данным на 18:50 мск 23 августа, акции снижались на 3,41% к открытию и продолжали падать.

Котировки акций МТС (в мобильном операторе «Системе» принадлежит 31,76%) прибавили лишь 0,82%.

В свою очередь наблюдался рост акций «Роснефти» — на 0,75%.

АФК «Система» владеет 50,03% в МТС. На часть пакета, 31,76%, наложили арест в обеспечительных мерах по требованию «Роснефти».

«Система» недополучила 9,9 млрд руб. дивидендов от МТС из-за запрета получать доход с арестованных акций.

«Система» пытается оспорить запрет на получение дивидендов с арестованных акций. Заседание арбитражного суда Москвы по этому вопросу пройдет 26 сентября.

Спор на 170 млрд руб.

«Роснефть» купила контрольный пакет «Башнефти» в октябре 2016 года за 329,7 млрд руб. в рамках приватизационной сделки. До конца 2014 года владельцем компании была АФК «Система» Владимира Евтушенкова. Но акции перешли государству, после того как московский арбитраж признал обоснованными требования Генпрокуратуры о возврате «Башнефти» государству из-за нарушений, допущенных при вхождении АФК в капиталы компаний Башкирского ТЭКа в 2009 году.

2 мая «Роснефть» подала иск к «Системе», требуя возместить ущерб в 106,6 млрд руб., который, по мнению истцов, был нанесен «Башнефти» при реорганизации в 2014 году. Большая часть этой суммы (57,2 млрд руб.) связана с утратой 49,4% акций ЗАО «Система-Инвест», переданных АФК «Система» в обмен на акции «Башнефти» и другие активы. Еще две претензии — списание долга «Системы-Инвест» перед «Башнефтью» на 37 млрд руб. и погашение 3,9% акций «Башнефти», которые нефтяная компания выкупила у миноритариев, несогласных с условиями сделки (12,5 млрд руб.).

В конце мая «Роснефть» увеличила сумму иска до 170,6 млрд руб., объяснив это ослаблением рубля относительно доллара с 2014 года. 26 июня по требованию «Роснефти» суд арестовал три актива «Системы» — 31,76% телекоммуникационной компании «МТС», 100% сети клиник «Медси» и 90,47% Башкирской электросетевой компании.

На собрании акционеров 22 июня 2017 года глава «Роснефти» Игорь Сечин сказал, что в случае взыскания 170,6 млрд руб. с «Системы» это будет дополнительная синергия от приватизационной сделки.

Теги: суд , МТС , АФК «Система» , «Роснефть»
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