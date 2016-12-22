В МТС рассказали о влиянии на компанию решения суда по иску «Роснефти»

Решение суда по иску «Роснефти» к АФК «Система» не препятствует деятельности МТС — ключевой «дочки» «Системы». Об этом говорится в заявлении МТС, поступившем в РБК.

«Решение суда не препятствует операционной деятельности МТС и не влечет каких-либо последствий в соответствии с существующими долговыми инструментами МТС», — сказано в сообщении.

Арбитражный суд Башкирии частично удовлетворил иск «Роснефти» к АФК «Система» 23 августа. Вместо требуемых 170,6 млрд руб. судья решила взыскать в пользу «Роснефти» 136,2 млрд руб. «Система» пыталась договориться с «Роснефтью» о мировом соглашении с привлечением независимого аудитора, но нефтяная компания ей отказала.

Процесс шел три месяца, было 11 заседаний. Как сообщил РБК представитель АФК «Система» Сергей Копытов, «Система» будет обжаловать решение суда.

После решения башкирского арбитража по иску «Роснефти» котировки акций «Системы» стали снижаться. По данным на 18:50 мск 23 августа, акции снижались на 3,41% к открытию и продолжали падать.

Котировки акций МТС (в мобильном операторе «Системе» принадлежит 31,76%) прибавили лишь 0,82%.

В свою очередь наблюдался рост акций «Роснефти» — на 0,75%.

АФК «Система» владеет 50,03% в МТС. На часть пакета, 31,76%, наложили арест в обеспечительных мерах по требованию «Роснефти».

«Система» недополучила 9,9 млрд руб. дивидендов от МТС из-за запрета получать доход с арестованных акций.

«Система» пытается оспорить запрет на получение дивидендов с арестованных акций. Заседание арбитражного суда Москвы по этому вопросу пройдет 26 сентября.