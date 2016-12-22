В Стамбуле в результате перестрелки у здания суда пострадали два человека

Два человека получили ранения в результате перестрелки возле здания Дворца правосудия в районе Картал в Стамбуле 24 августа. Об этом сообщает агентство Anadolu.

По данным агентства, в здании суда завязался конфликт между двумя сторонами в ходе разбирательства по уголовному делу. Сотрудники безопасности суда вывели спорящих людей на улицу. Возле уличного кафе конфликт продолжился. После этого началась перестрелка, в результате которой были ранены два человека. Они были госпитализированы, один из них находится в тяжелом состоянии. Нападавшие скрылись на автомобиле, полиция объявила их в розыск.