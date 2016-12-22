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Минобороны подписало первый контракт на покупку «Терминаторов»
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Минобороны подписало первый контракт на покупку «Терминаторов»
Политика, 14:16
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Минобороны подписало первый контракт на покупку «Терминаторов»

Минобороны и «Уралвагонзавод» подписали контракт на поставку боевых машин поддержки танков (БМПТ) «Терминатор». Соглашение было подписано в рамках форума «Армия-2017», передает корреспондент РБК.

«Впервые в интересах Сухопутных войск закупается боевая машина поддержки танков, созданная «Уральским конструкторским бюро транспортного машиностроения», — сказал замминистра обороны Юрий Борисов.

По его словам, военное ведомство также закупит другую технику и вооружения, в том числе два комплекта ракетного комплекса «Искандер-М», крылатые ракеты бюро «Новатор» и средства метеорологического обеспечения «Вектор». Кроме того, как рассказал Борисов, Минобороны закупает новый вид бронетанкового вооружения, в том числе танк Т-90М. Общая сумма заключаемых контрактов по танкам превышает 24 млрд руб., по «Искандерам» — 20 млрд руб.

Всего в четверг, 24 августа, было подписано 23 госконтракта и три дополнительных соглашения на общую сумму более 170 млрд. руб.

В середине июля Борисов на полях авиасалона МАКС-2017 сообщал, что до 2020 года ведомство закупит до 15 вертолетов Ми-38 и 50 ракетоносцев Ту-160. 

Теги: Россия , Минобороны , танки
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