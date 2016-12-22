В Петербурге автомобиль разрушил 10 надгробий на Богословском кладбище

Автомобиль Nissan снес более десяти надгробий на Богословском кладбище в Санкт-Петербурге. Об этом сообщили РБК в пресс-службе ГИБДД по Санкт-Петербургу.

В ведомстве уточнили, что инцидент произошел 24 августа в 6:50 мск.

По данным «Пятого канала», Nissan Almera на перекрестке улицы Бестужевской с Лабораторным проспектом свернул и затем врезался в ограду Богословского кладбища. В результате аварии автомобиль сломал забор и разрушил несколько надгробий. Водитель бросил машину и скрылся с места происшествия. По словам очевидцев, на автомобиле отсутствуют номера.

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Как сообщили РБК в пресс-службе ГИБДД по Санкт-Петербургу, передние номера на машине были. По предварительным данным, водитель ехал к Лабораторному проспекту и не повернул на перекрестке. «Личность водителя устанавливается», — добавили в пресс-службе.