«ФК Открытие» подал ходатайство о покупке НПФ «ЛУКОЙЛ-Гарант»

Банк «ФК Открытие» подал в Федеральную антимонопольную службу ходатайство о приобретении 100% голосующих акций НПФ «ЛУКОЙЛ-Гарант», сообщается на сайте ведомства. Документ был подан в ФАС 21 августа, срок его рассмотрения составляет 30 дней.

Согласно информации на сайте НПФ «ЛУКОЙЛ-Гарант», 100% акций НПФ сейчас принадлежит ООО «Инвест-Холдинг», которая в свою очередь подконтрольна кипрской «Дросмено Инвестмент Лтд». Бенефициарным собственником кипрской компании с долей 82,3% является Бадри Гобечия — бывший председатель правления управляющей компании «Открытие» и бывший миноритарный акционер «ФК Открытие». Остальные 17,7% принадлежат «Открытие Холдингу». Объем пенсионных накоплений НПФ «ЛУКОЙЛ-Гарант» составляет 250 млрд руб.

На прошлой неделе, 18 августа, ФАС удовлетворила ходатайство «Открытие-Информ» (принадлежит «Открытие Холдинг») о покупке ею трех структур «Росгосстраха» — «РГС-Активы», «РГС Холдинг» и РГСН. «Открытие-Информ» и Банк «Открытие» также получили право определять условия осуществления предпринимательской деятельности» страховой компанией «Росгосстрах». При этом «ЛУКОЙЛ-Гарант», как писали «Ведомости» в апреле, является крупным акционером «Росгосстраха» — доля НПФ в страховой компании составляет 8%.