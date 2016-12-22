В Киеве объявили план «Перехват» после убийства иностранца

В Печерском районе Киева неизвестные застрелили иностранца и скрылись на автомобиле Volkswagen, правоохранительные органы объявили план «Перехват». Об этом говорится в сообщении, опубликованном на странице полиции Киева в Facebook.

В сообщении полиции не уточняется, выходцем из какого государства был погибший. По данным полиции, сообщение об убийстве на улице Шота Руставели мужчины 1988 года, гражданина «другого государства», поступило в правоохранительные органы 23 августа в 23:30 мск. На месте происшествия сотрудники полиции обнаружили труп иностранца с огнестрельными ранениями.

В настоящий момент полицейские опрашивают свидетелей и очевидцев, а также намерены просмотреть записи с камер наблюдения, которые могли зафиксировать момент совершения преступления. Также по факту происшествия возбуждено уголовное дело по ст. 115 УК Украины (умышленное убийство).

В конце июля в Киеве на парковке торгово-развлекательного центра «Проспект» был застрелен россиянин. Неизвестные открыли огонь по мужчине 1964 года рождения из пистолета и автомата. На месте происшествия полиция обнаружила гильзы калибра 5,45 мм, автомат Калашникова и устройство неустановленной марки для отстрела резиновых пуль.

«Возле метро «Черниговская» был убит гражданин РФ, который совершил преступление в РФ — убийство, и тут на нашей территории находился. Предполагаем, что скрывался», —заявлял тогда директор департамента коммуникаций МВД Украины Артем Шевченко.