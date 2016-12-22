Лидер группы «Ноль» отменил концерты в России из-за ареста Серебренникова

Лидер группы «Ноль» Федор Чистяков (Фото: Сергей Николаев / Интерпресс / ТАСС)

Лидер рок-группы «Ноль» Федор Чистяков отменил концерты в России. В том числе среди причин музыкант указал арест режиссера Кирилла Серебренникова. Об этом Чистяков рассказал на своем официальном сайте.

Сейчас Чистяков находится в США, куда ранее он уехал на гастроли. В конце июля музыкант в интервью «Новой газете» заявлял, что об отмене концертов в России речь «пока не идет».

«Я не поеду в Россию. Сейчас, я не поеду туда. Концертов не будет», — написал глава группы. По его словам, в стране произошли события, которые «ломают все». В качестве одной из причин Чистяков указал сокращение деятельности дипмиссий США в России, так как это может стать препятствием для получения американской визы и выезда обратно из страны.

Другой причиной музыкант назвал заключение режиссера Кирилла Серебренникова под домашний арест. «В конце концов я элементарно опасаюсь. Я нахожусь в категории риска», — отметил Чистяков.

В конце июля Чистяков в интервью «Новой газете» заявил, что уехал на гастроли в США, но не намерен возвращаться в Россию. Причиной отъезда музыкант назвал запрет в России религиозной организации «Свидетели Иеговы», членом которой он является. При этом концертный директор Чистякова Юрий Чернышевский опроверг информацию об эмиграции артиста.

Как сообщал глава группы, концерт коллектива должен был состояться 18 ноября в Москве впервые за 25 лет.