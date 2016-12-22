Число довольных работой Путина на посту президента россиян составило 83%

Деятельностью президента Владимира Путина остались довольны 83% россиян, еще 15% респондентов недовольны его деятельностью. Об этом агентству «Интерфакс» сообщили в Левада-центре.

Работу премьер-министра Дмитрия Медведева одобрили 48% опрошенных, еще 51% россиян не одобрили его деятельность. Работой правительства удовлетворены 50% респондентов, еще 49% россиян недовольны ей. Деятельность Госдумы вызывает симпатии у 42% опрошенных, еще 57% респондентов не удовлетворены работой законодательного органа. Работой губернаторов и мэра столицы довольны 52% россиян, не довольны ей 46% опрошенных.

В рейтинге политиков, получивших наибольшее доверие со стороны россиян, на первом месте также находится Путин — свою уверенность в президенте выразили 58% респондентов. Отмечается, что это самый высокий показатель с начала текущего года. На втором месте находится министр обороны России Сергей Шойгу, которому доверяют 30% опрошенных. Тройку замыкает глава МИД России Сергей Лавров. Ему доверяют 28% россиян.

Россияне также отметили лидера ЛДПР Владимира Жириновского (13%), Дмитрия Медведева (11%) и лидера КПРФ Геннадия Зюганова (9%). Глава Чечни Рамзан Кадыров, патриарх Кирилл и мэр Москвы Сергей Собянин получили доверие 5% опрошенных. Деятельности официального представителя МИД России Марии Захаровой и вице-премьера Дмитрия Рогозина доверяют 4% респондентов.

Еще 14% россиян не доверяют ни одному из политиков России, а 11% респондентов сообщили, что не интересуются политикой. Согласно опросу, 57% опрошенных заявили о том, что дела в России идут в правильном направлении. Еще 29% не согласились с этим мнением.

Опрос проводился 18–22 августа среди 1600 человек в возрасте 18 лет и старше в 137 населенных пунктах 48 регионов России.