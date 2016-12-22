В Турции при ДТП с автобусом погибли пять человек

В Турции на трассе Эскишехир — Анкара автобус врезался в опору моста. В результате аварии погибли пять человек, сообщает турецкая газета Hurriyet.
По данным издания, при ДТП 32 человека получили ранения, пострадавшие были госпитализированы. Участок дороги, на котором произошла авария, в настоящее время перекрыт.
Как сообщили РБК в пресс-службе Ростуризма, ведомство проверяет информацию о наличии россиян среди пассажиров попавшего в аварию автобуса. В пресс-службе посольства России в Турции РБК рассказали, что информации о наличии россиян среди погибших и пострадавших в ДТП «на данный момент нет».
Ранее в Турции на трассе Анталья — Кемер перевернулся автобус с российскими туристами. По предварительным данным, пострадали 11 граждан России, включая одного ребенка.