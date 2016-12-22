Прибыль «Детского мира» по МСФО за I полугодие выросла до 705 млн руб.

Чистая прибыль «Детского мира» по МСФО за первое полугодие 2017 года выросла до 705 млн руб. против 627 млн руб. за аналогичный период в 2016 году. Об этом говорится в финансовой отчетности организации, поступившей в РБК.

На рост рентабельности «Детского мира» положительно повлияла оптимизация долгового портфеля и эффективное размещение облигационного займа в апреле 2017 года, уточняется в документе.

Скорректированная прибыль за указанный период возросла более чем в полтора раза — до 978 млн руб. — по сравнению с тем же периодом прошлого года.

Выручка группы за первые шесть месяцев текущего года возросла на 24,8% до 42,1 млрд руб. В первом полугодии 2016 года она составляла 33,7 млрд руб. Валовая прибыль за указанный период 2017 года выросла на 22,9% до 13,8 млрд руб. Валовая рентабельность — 32,7% (в прошлом году было 33,2%).

По итогам первых шести месяцев 2017 года «Детский мир» сократил расходы внутри компании с 26,2% до 24,7% от выручки компании, получив скидки от арендодателей и улучшив производительность труда в своих магазинах.

Показатель скорректированная EBITDA (валовой прибыли предприятия) увеличился за этот период времени на 39,9% до 3,328 млрд руб. по сравнению с прошлогодними 2,378 млрд руб.

В отчете говорится, что в 2017 году компания продолжает экспансию рынка в Казахстане. В июне в Актау открылся первый магазин, а до конца этого года «Детский мир» планирует открыть не менее четырех супермаркетов сети в других городах страны.

Во втором полугодии компания собирается открыть не менее 70 магазинов сети.