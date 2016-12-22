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Сбербанк снизил стоимость рефинансирования ипотеки других банков
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Сбербанк снизил стоимость рефинансирования ипотеки других банков
Финансы, 10:31
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Сбербанк снизил стоимость рефинансирования ипотеки других банков

Сбербанк снизил ставки по кредитам, выдаваемым на рефинансирование ипотечных кредитов, полученных в других банках. По данным банка, ставки снижены в среднем на 1,4–1,65 п.п., до 9,5–10% годовых.

В сообщении Сбербанка отмечается, что благодаря рефинансированию клиенты получают возможность снизить стоимость обслуживания ипотеки, полученной в другом банке, а также объединить до шести разных кредитов в один, снизив общую нагрузку на заемщика, и включить в новый кредит сумму на личные цели.

«Можно существенно снизить ставку, сократив свои ежемесячные платежи на 10–30% в зависимости от размера ставки по действующей ипотеке», — сообщил директор дивизиона «ДомКлик» Сбербанка Николай Васев.

Кроме того, можно рефинансировать потребительские и автокредиты и задолженность по кредитным картам других банков.

Теги: Сбербанк , ипотека
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