Reuters узнал о частоте контактов России и США по Сирии

Несмотря на ухудшение отношений между двумя странами, военные из России и США регулярно связываются друг с другом для координирования действий в Сирии. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на источники.

Оперативные штабы России и США в Сирии связываются друг с другом для разграничения зон действий, уточняет агентство. Также во время контактов военные двух стран согласовывают маршруты полетов авиации. Каждый день представители двух стран совершают по 10 — 12 звонков, что помогает избегать конфликтов и случайных инцидентов.

Работу «горячей линии» со стороны США обеспечивают специалисты на авиабазе в Катаре. Специально для обеспечения перевода на авиабазе работают двое лингвистов, для которых русский язык является родным.

Командующий ВВС США на Ближнем Востоке Джеффри Харриган отметил, что по мере продвижения борьбы с исламистами в Ираке и Сирии, вероятность случайного столкновения двух стран растет. «Мы должны вести переговоры, и иногда телефонные звонки проходят напряженно, поскольку они касаются нашей собственной безопасности, защиты наших партнеров по коалиции и уничтожения противников», — признал Харриган.

Российское Минобороны 19 июня заявило о прекращении контактов с американскими коллегами по Сирии. Это произошло после того, как американские ВВС сбили самолет Су-22 сил Башара Асада. Тогда же российское военное ведомство сообщило, что будет расценивать американские самолеты над Сирией в качестве воздушных целей.

Вскоре после этого американские военные заявили о продолжении работы горяччей линии, связывающей силы России и США в Сирии. В Пентагоне подчеркнули, что готовы использовать в экстренных случаях даже переписку с российской армией в Gmail.