В CNN признали полезность критики Трампа для поднятия рейтингов

СМИ, попавшие под критику президента США Дональда Трампа, улучшают свои показатели, что свидетельствует о ее полезности для медиабизнеса. Об этом, как сообщает The Holliwood Reporter, заявил глава CNN International Тони Мэддокс.

Свое мнение о критике, которой Трамп подвергает СМИ, Мэддокс рассказал на форуме в Эдинбурге. «Если вы посмотрите на СМИ и программы, которые в основном критикует Трамп — CNN, The New York Times , The Washington Post , Saturday Night Live , Стивен Кольбер, — все они показали заметный рост просмотров и продаж», — заявил он.

​Мэддокс признал, что конфликт с Трампом оказал благотворное влияние и на CNN. «Он [Трамп] хорош для бизнеса. Наши показатели улучшились в связи с новостями о Трампе и тем, как мы решили их освещать», — рассказал глава CNN International.

Дональд Трамп неоднократно выступал с критикой того, как крупнейшие американские СМИ освещают его деятельность. Накануне он обвинил журналистов в создании «фейковых новостей» по мотивам его заявлении о ситуации в Шарлоттсвилле. «Прошлой ночью в Финиксе я читал материалы о моих выступлениях по Шарлоттсвиллю, которые фейковые СМИ не освещают должным образом», — написал он в своем Twitter.

Ранее, 13 августа, штаб Дональда Трампа заявил, что CNN отказывается предоставить рекламное время для трансляции роликов в поддержку президента США. Также в команде Трампа обвинили CNN в цензуре. В штабе заявили, что телеканал вырезал из рекламных роликов о президенте куски, в которых говорилось, что «план президента Трампа работает».