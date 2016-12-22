СМИ назвали причину смерти российского посла в Судане

Причиной смерти российского посла в Судане, Миргаяса Ширинского, стал сердечный приступ. Об этом сообщает RT на арабском со ссылкой на заявление российского посольства в Хартуме.

Как уточнили в посольстве, сотрудники нашли тело Ширинского в его резиденции. Сразу после этого были вызваны врачи, однако они не смогли помочь дипломату.

О смерти Миргаяса Ширинского стало известно 23 августа. По информации источников, посол страдал от проблем со здоровьем, в частности, от повышенного давления.