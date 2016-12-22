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В Бразилии затонуло перевозившее десятки пассажиров судно
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В Бразилии затонуло перевозившее десятки пассажиров судно
Общество, 20:50
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В Бразилии затонуло перевозившее десятки пассажиров судно

По меньшей мере семь человек погибли, еще десятки считаются пропавшими без вести после того, как на севере Бразилии в реке Шингу (приток реки Амазонка) затонуло пассажирское судно, сообщает АР.

По информации агентства, инцидент произошел в штате Пара на территории Амазонии вечером во вторник, 22 августа. На борту находилось порядка 70 пассажиров, рассказали представители местных властей.

По их словам, из воды достали тела семерых погибших. Спасти удалось около 25 человек, при этом еще десятки людей считаются пропавшими без вести.

​Как пишет Би-би-си, судно совершало ночной рейс из города Сантарена в Витория-ду-Шингу. Расследование происшествия ведет полиция. Пока не известно, по какой причине затонуло судно и соответствовало ли число пассажиров его техническим параметрам, указывает Би-би-си.

Теги: Бразилия , инцидент
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