Алексашенко прокомментировал сообщения о своем задержании

Бывший заместитель министра финансов и бывший первый зампред ЦБ Сергей Алексашенко заявил РБК, что находится за границей. Ранее «МК» сообщил, что его задержали и против него было возбуждено уголовное дело за контрабанду

Сергей Алексашенко (Фото: Михаил Метцель / ТАСС)

Бывший заместитель министра финансов России Сергей Алексашенко прокомментировал РБК сообщение о своем задержании.

«Я нахожусь за границей, то есть не задержан», — сказал в разговоре с РБК Алексашенко.

Ранее «МК» сообщил о возбуждении против Алексашенко уголовного дела по ст. 226.1 УК РФ (контрабанда культурных ценностей). По информации издания, он был задержан в аэропорту Домодедово при попытке вывести «культурные ценности» на 760 тыс. руб.

Как передает издание со ссылкой на сотрудников таможни, в аэропорту Домодедово при проведении контроля вылетающих в Мюнхен пассажиров был остановлен мужчина, который, следуя через «зеленый коридор», не задекларировал ценности. Издание отметило, что задержанным является бывший заместитель министра финансов и бывший первый зампред Центробанка Сергей Алексашенко.

Как сообщает газета, сотрудники таможни обнаружили у него семь орденов времен Советского Союза. Среди них были ордена Славы, а также ордена Красного Знамени. После этого была проведена экспертиза, которая признала награды «культурной ценностью». Их стоимость оценили, по данным «МК», в 760 тыс. руб.

Агентство «Интерфакс» со ссылкой на источник подтвердило факт задержания Алексашенко в аэропорту. По словам собеседника агентства, Алексашенко был отпущен после возбуждения уголовного дела и «улетел к месту назначения — в США». «У него было изъято несколько орденов времен СССР, запрещенных к вывозу», — рассказали «Интерфаксу».

Сергей Алексашенко занимал пост первого зампреда ЦБ в 1995–1998 годах. При его участии формировался рынок государственных краткосрочных облигаций (ГКО), который окончился дефолтом 1998 года. В 2013 году выехал из России в США и занимается общественной деятельностью. Является вместе с покойным Борисом Немцовым одним из соавторов доклада «Путин. Война», представленного в мае 2015 года. Он написал главу о стоимости конфликта в Донбассе для экономики России.