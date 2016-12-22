Советник Путина прокомментировал слова Михалкова об уходе из Фонда кино

Советник президента по культуре, председатель попечительского совета Фонда кино Владимир Толстой в разговоре с РБК назвал «эмоциональной реакцией творческого человека» заявление режиссера Никиты Михалкова о выходе из попечительского совета фонда.

Толстой подтвердил, что заявление было сделано режиссером в его присутствии на коллегии попечительского совета. Он отметил, что выступление Михалкова было «довольно неожиданным». Толстой добавил, что Михалков объяснил это вводом в новый состав совета пресс-секретаря премьер-министра Натальи Тимаковой. «Это почему-то ему не понравилось, и он так эмоционально высказался», — сказал председатель попечительского совета Фонда кино.

Он также отметил, что Михалков «не был ни на одном из последних заседаний попечительского совета». «Поэтому довольно странно было слышать упреки в том, что к его голосу не прислушиваются», — сообщил РБК Толстой.

​Он подчеркнул, что на данный момент Михалков остается членом совета и пока его уход — «просто заявление публичное». «Если Никита Сергеевич действительно надумал уходить, он должен будет написать заявление в правительство. Пока он остается членом попечительского совета», — заключил Толстой.

Ранее в среду, 23 августа, сообщалось, что режиссер Никита Михалков заявил о выходе из попечительского совета Фонда кино из-за «безответственной» политики нового состава совета. Кроме того, он обвинил одного из новых членов совета, пресс-секретаря премьер-министра Наталью Тимакову в идеологическом давлении на совет, использовании административного ресурса, «русофобии» и «византийстве». В частности, «русофобию» Тимаковой Михалков объяснил ее позицией в полемике по Ельцин-центру, в которой он был противником функционирования музея, а также выводами, сделанными по итогам личного общения.

Тимакова, в свою очередь, ответила на упреки Михалкова тем, что в совете она представляет интересы правительства, в то время как режиссер на заседаниях не появлялся. Она добавила, что в «византийстве» Михалков ее превзошел. Обвинения в «русофобии» она не прокомментировала.

Наталья Тимакова 14 апреля вошла вместе с Константином Эрнстом в новый состав совета Фонда кино. Из членов старого совета остались режиссеры Станислав Говорухин, Никита Михалков, гендиректор «Мосфильма» Карен Шахназаров и глава Фонда кино Алексей Малышев. Председателем совета остался советник по культуре президента России Владимир Толстой.

