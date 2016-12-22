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Тимакова ответила на обвинения Михалкова по Фонду кино
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Тимакова ответила на обвинения Михалкова по Фонду кино
Общество, 18:29
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Тимакова ответила на обвинения Михалкова по Фонду кино

Пресс-секретарь премьер-министра, член попечительского совета Фонда кино Наталья Тимакова ответила на замечания режиссера Никиты Михалкова в «безответственности», заявив, что она представляет в совете интересы правительства. Об этом сообщают «Ведомости».

Тимакова заметила, что сам Михалков не присутствовал на заседаниях нового состава совета, а в «византийстве», в котором режиссер обвиняет ее, преуспел больше. «Мне жаль что Михалков принял такое решение, у попечительского совета очень открытые процедуры», — добавила она.

Обвинения в «латентной русофобии» и «телефонном праве» она не прокомментировала.

Ранее в среду, 23 августа, сообщалось, что режиссер Никита Михалков покинул попечительский совет Фонда кино в знак протеста против «безответственности» нового состава совета, в который вошла, в частности, Наталья Тимакова. Под «безответственностью» Михалков имел в виду ситуацию, когда выходят картины, которые «просто ничего не значат» или которые «что-то значат, но никто не знает, что с ними делать», а также когда выходят одновременно два блокбастера на одну тему, и идет «битва между каналами». Тимакову в связи с поддержкой «Ельцин-центра» ​Михалков обвинил в «латентной русофобии», а также в использовании своего положения для идеологического давления на членов и руководство совета Фонда кино. Как передают «Ведомости», выводы о «латентной русофобии» Тимаковой Михалков вынес «из личного общения с ней».

В декабре 2015 года, во время открытия «Ельцин-центра» в Екатеринбурге, Никита Михалков раскритиковал появление музея, в частности, пояснив, что там делают «инъекции разрушения самосознания детей». С протестом против заявления Михалкова выступила вдова первого президента России Наина Ельцина. Полемика вокруг «Ельцин-центра» продолжалась до декабря 2016 года, когда режиссер наконец посетил его и выступил против его закрытия, а президент России Владимир Путин высказался против «обострения дискуссии». В числе тех, кто поддержал музей, была и пресс-секретарь премьера Наталья Тимакова.

Наталья Тимакова 14 апреля вошла вместе с Константином Эрнстом в новый состав совета Фонда кино. Из старого состава в совете остались режиссеры Станислав Говорухин, Никита Михалков, гендиректор «Мосфильма» Карен Шахназаров, а также глава Фонда кино Алексей Малышев. Председателем совета остался советник по культуре президента России Владимир Толстой. За два дня до этого, 12 апреля, министр культуры Владимир Мединский заявил, что Фонд кино в 2017 году получит на поддержку отечественного кинематографа 4 млрд руб. в соответствии с заключенным соглашением. В частности, в документе появились новые критерии оценки эффективности работы крупных кинокомпаний: на каждые полученные от Фонда 100 руб. в кинотеатр должен прийти «хотя бы один зритель». В случае невыполнения подобного критерия кинокомпания может лишиться поддержки фонда.





 



 

Теги: Никита Михалков , Наталья Тимакова , совет Фонда кино
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