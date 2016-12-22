Германия выдаст России сбившего насмерть пешехода водителя Mercedes

Германия экстрадирует российского гражданина Александра Ломова в Россию в сопровождении сотрудников ФСИН России и российского бюро Интерпола, сообщается на сайте Генеральной прокуратуры России.

Надзорное ведомство направило запрос о выдаче Ломова в августе. Он обвиняется по ч. 3 ст. 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств). Наказание по этой статье предусматривает до пяти лет лишения свободы.

По информации следствия, в декабре прошлого года Ломов ехал по улице Бауманская в центре Москвы на автомобиле Mercedes, не учел мокрое дорожное покрытие и выехал на тротуар, где сбил пешехода. В результате происшествия пешеход скончался, говорится в сообщении.

В ведомстве отметили, что в декабре 2016 года Ломова объявили в международный розыск после того, как он уехал из России, а в июле текущего года его задержали в аэропорту Мюнхена.

Водитель Mercedes сбил пешехода 13 декабря 2016 года. После случившегося водитель скрылся с места происшествия. ДТП произошло в районе дома № 57 по ул. Бауманская.



