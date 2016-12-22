В Астане произошло ДТП с участием автобуса и десяти автомобилей

В столице Казахстана Астане столкнулись автобус и десять машин, сообщает казахское издание Tengri News.
Инцидент произошел на улице Кенесары. Как рассказала изданию очевидец, автобус врезался в автомобили и «собрал их гармошкой». Она предположила, что автобус, в салоне которого находились люди, ехал со скоростью около 40 км/ч.
По словам очевидцев, есть пострадавшие. По предварительной информации, как пишет издание, у автобуса отказали тормоза.
Tengri News опубликовало видео с места происшествия. На кадрах видны столкнувшиеся автомобили, которые стоят в ряд друг за другом.
В пресс-службе Департамента внутренних дел (ДВД) Астаны изданию сообщили, что на месте происшествия работают полицейские.
Как сообщает «РИА Новости» со ссылкой на очевидцев, автомобили столкнулись, когда они стояли в пробке. По предварительным данным, как пишет агентство, в результате аварии никто не пострадал.