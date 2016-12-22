Ирина Прохорова заявила о готовности внести любой залог за Серебренникова

Главный редактор журнала «Новое литературное обозрение», сестра бизнесмена Михаила Прохорова Ирина готова внести залог за режиссера Кирилла Серебренникова. Об этом она заявила в ходе судебного заседания, передает корреспондент РБК.

«Я готова внести залог, чтобы действительно великий человек не сидел в СИЗО», — заявила в зале суда Прохорова. «С моей точки зрения Серебренников — выдающийся режиссер, театральный деятель. И он является — это непреложный факт — гордостью нашей страны. Его проект сделал Россию передовой театральной державой. Могу сказать, что это кристально честный человек, цель жизни которого — это творчество. Простите за каламбур, но он абсолютный бессеребренник», — добавила издатель.

Ранее адвокат Серебренникова Дмитрий Харитонов сообщил, что Прохорова выразила готовность поручиться за Серебренникова.

Помимо Прохоровой, за Серебренникова согласился поручиться ряд деятелей культуры и шоу-бизнеса. Среди них певец Филипп Киркоров, телеведущий Андрей Малахов, директор Большого театра Владимир Урин, председатель Союза театральных деятелей Александр Калягин, режиссер Федор Бондарчук, актер Валерий Гаркалин и телеведущая Ксения Собчак.

Режиссера Кирилла Серебренникова задержали 22 августа по подозрению в организации хищения не менее 68 млн руб., которые были выделены государством в 2011–2014 годах на реализацию проекта «Платформа». СК квалифицировал действия Серебренникова как мошенничество в особо крупном размере (ч.4 ст. 159 УК РФ). В тот же день режиссеру предъявили официальные обвинения. Следственный комитет попросил суд поместить Серебренникова под домашний арест.

В ходе заседания в Басманном суде следователь, по словам корреспондента РБК, заявил, что «сумма хищений в деле будет увеличиваться». «В настоящее время мы еще не завершили все экспертизы», — отметил следователь.