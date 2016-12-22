Эксперты заявили о подорожании квартир около благоустроенных улиц Москвы

Квартиры, расположенные рядом с реконструируемыми в рамках программы «Моя улица» районами, подорожали. Об этом заявили аналитики портала ЦИАН, проанализировавшие объявления о продаже квартир.

По данным аналитического центра ЦИАН, значительно подорожали объекты, расположенные на Новокузнецкой улице. По данным экспертов, ценовой прирост составил там 16%. Также квартиры подорожали на улицах Большая Полянка, Большая Бронная и Малая Бронная. Там квартиры выросли в цене на 11%.

В среднем, по данным аналитиков, цена за метр недвижимости на объектах, рядом с которыми власти провели реконструкцию, составляет 400 тыс. руб.

При этом в ЦИАН отметили, что на Долгоруковской улице квартиры подешевели примерно на 16%. На Таганке цены снизились на 15%, на Новом Арбате — на 9%. Специалисты указывают, что снижение цен связано с тем, что программа «Моя улица» там пока еще не завершена.

Программа «Моя улица» — крупнейший проект благоустройства Москвы. Он был запущен в 2015 году. По данным мэрии Москвы, в 2015 году было благоустроено 47 улиц, в 2016 году — 59. В рамках проекта реконструируются улицы и фасады зданий.

