Выручка «М.Видео» за первое полугодие 2017 выросла всего на 0,6%

Рост продаж «М.Видео» за первые шесть месяцев 2017 года составил только 0,6% по сравнению с аналогичным периодом 2016 года, говорится в сообщении компании. Оборот ретейлера за отчетный период составил 83,4 млрд руб. Чистая прибыль увеличилась на 19,2% год к году до 2,5 млрд руб.
Слабый рост объясняется результатами первого квартала 2017 года, когда выручка компании сократилась на 3%, до 52,1 млрд руб. Но во втором квартале «на российском рынке бытовой техники и электроники заметно некоторое оживление после отрицательной динамики продаж начала года», приводятся в сообщении слова президента «М.Видео» Александра Тынкована. Снижение цен на товары из-за укрепления рубля сказалось на росте спроса только к лету, замечает он.
«М.Видео» — крупнейший игрок на российском рынке бытовой техники и электроники. На конец июня в сети было 400 магазинов в 165 городах России.
В апреле 2017 года о покупке основной доли в «М.Видео» объявила группа «Сафмар» Михаила Гуцериева и Микаила Шишханова. Группа приобрела 57,7% акций управляющей компании ПАО «М.Видео» у Александра Тынкована и его партнеров. К этому времени «Сафмар» уже владела «Эльдорадо» и «Техносилой». ПАО «М.Видео» будет переименовано в «Сафмар Ритейл», рассказывали представители группы. Компания будет управлять сетями «М.Видео», «Эльдорадо» и интернет-проектом Goods.