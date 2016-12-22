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Приговоренный за репосты инженер Бубеев вышел на свободу
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Приговоренный за репосты инженер Бубеев вышел на свободу
Общество, 11:31
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Приговоренный за репосты инженер Бубеев вышел на свободу

​Приговоренный к двум годам и трем месяцам лишения свободы за репосты во «ВКонтакте» Андрей Бубеев сегодня, 23 августа, вышел на свободу. Об этом РБК рассказала его жена Анастасия Бубеева.

«Андрей к нам вышел. Его выпустили в 6 утра», — пояснила Бубеева.

Заволжский районный суд Твери в 2016 году приговорил местного жителя Андрея Бубеева к лишению свободы за репост и публикацию картинки о присоединении Крыма в социальной сети «ВКонтакте». Как сообщил РБК сам Бубеев, он вину «не признал и не признает».

«Насколько я знаю, мое дело ушло в Европейский суд по правам человека, потому что вину я не признал и не признаю. Там долго все рассматривается, мне пока никто ничего не говорил. Теперь я буду на связи, попробую сам узнать. В чем [моя] вина? Я даже не свое мнение выражал, а всего лишь поделился мнением другого человека и за это меня лишили свободы больше, чем на два года. В любой другой стране даже не возникло бы вопроса, что за это можно наказать», — сообщил Бубеев.

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В 2016 году жителя Твери признали виновным по ч. 2 ст. 280 Уголовного кодекса России (публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности) и ч. 2 ст. 280.1 УК РФ (публичные призывы к осуществлению действий, направленных на нарушение территориальной целостности Российской Федерации). Поводом стал репост материала публициста Бориса Стомахина, осужденного за разжигание национальной вражды и призывы к экстремистским действиям, и размещение картинки на эту же тему (присоединение Крыма).

В свою очередь Бубеев утверждал, что его преследуют за убеждения. Во время заседания суда он не признал свою вину.

Теги: репост , «ВКонтакте» , суд за репост
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