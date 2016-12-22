Сбербанк в проекте мирового соглашения не предлагал «Транснефти» выплат

Сбербанк в проекте мирового соглашения с «Транснефтью» по спору на 67 млрд руб. не предлагал госкомпании выплат. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на соответствующий документ.

В проекте, в частности, говорится: «Стороны не имеют претензий в части проведенных расчетов». Для урегулирования спора Сбербанк обязуется предоставлять «Транснефти» кредиты на привлекательных условиях, максимально возможную ставку по депозитам, доступ к аналитическим материалам по минимальной цене, конвертацию денег с минимальной комиссией и скидку на брокерские услуги.

В результате заключения мировой стороны не имеют друг к другу требований, связанных с выплатой неустойки, процентов за пользование чужими деньгами и процентов по денежному обязательству, уточняется в документе.

О том, что банк готов заключить мировое соглашение с «Транснефтью» по делу об убытке госкомпании на любой стадии судебного процесса и не видит причин откладывать заседание суда, сообщил ТАСС представитель Сбербанка.

Представитель ​«Транснефти» заявил, что видит основания для заключения мирового соглашения по спору со Сбербанком, но просит отложить разбирательство на не менее чем один месяц. По его словам, сторонам нужно дать время для выработки совместной позиции и урегулирования спора мирным путем.

Вопрос мирного урегулирования спора находится на контроле у правительства, считает представитель госкомпании.

Он рассказал, что накануне о мировом соглашении говорили вице-премьер Аркадий Дворкович и президент «Транснефти» Николай Токарев. Первый поручил обеим организациям проработать вопрос заключения мирового соглашения и переноса судебного разбирательства с 23 августа, чтобы согласовать эти позиции.

На прошлой неделе, 17 августа, Сбербанк направил письмо «Транснефти» с предложением заключить мировое соглашение по делу об убытке госкомпании в 67 млрд руб. В документе говорилось, что такое соглашение отвечало бы интересам обеих компаний и стало бы содействовать развитию партнерских деловых отношений.

Официальный представитель «Транснефти» Игорь Демин подтвердил получение этого письма, отметив, что юристы компании изучают документ.

В начале июня Сбербанк сообщил, что планирует обжаловать решение столичного арбитража, который признал недействительной сделку банка с «Транснефтью», в результате чего госкомпания понесла убытки.