«Россия» назвала дату и время премьеры «Прямого эфира» с Малаховым

Премьера передачи «Андрей Малахов. Прямой эфир» на телеканале «Россия-1» состоится в понедельник, 28 августа, в 18:00 мск, следует из телепрограммы на сайте телеканала. Длительность выпуска с учетом рекламы составит 60 минут. Возрастная категория передачи — 16+.
Малахов ушел с «Первого канала», где он вел ток-шоку «Пусть говорят». О том, что ведущий может покинуть канал, РБК сообщили источники в конце июля, по их данным, Малахов решил уйти из-за конфликта с продюсером. Телеведущий в интервью «Коммерсанту» объяснил свой уход с «Первого» желанием расти и «принимать решения, о чем быть программе». Вопросы о конфликте с продюсером он оставил без комментария.
Передачу «Прямой эфир» вел Борис Корчевников, как сообщал 21 августа РБК, он останется на этой должности до конца лета. После ухода с должности ведущего он сосредоточится на работе генерального директора и генерального продюсера телеканала «Спас».
Ток-шоу на «Первом канале» вместо Малахова ведет Дмитрий Борисов. Он пообещал «оставаться собой» и не подражать бывшему ведущему.